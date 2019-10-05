"ثقافة الغربية" تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

أعدت دار الكتب بطنطا، التابعة لفرع ثقافة الغربية، برنامجا لفعاليات وندوات تثقيفية وتوعوية، خلال شهر أكتوبر الجاري، أبرزها عن انتصارات أكتوبر، والسياحة، والطب، والمجتمع المدنى.



ويتضمن البرنامج ندوة بعنوان «6 أكتوبر يوم الكرامة المصرية» يوم 7 أكتوبر، وندوة بعنوان «تشجيع السياحة بمحافظة الغربية»، وذلك يوم 10 أكتوبر، وندوة بعنوان «اللغة المصرية القديمة» يوم 10 أكتوبر، وفعالية مناقشة كتاب «تحرير العقل»، تأليف الدكتور جابر عصفور، وذلك يوم 14 أكتوبر، وندوة بعنوان «الطب فى مصر القديمة» يوم 17 أكتوبر.



كما يشمل برنامج دار كتب طنطا ندوة بعنوان «مصر ودورها الإقليمي» يوم 20 أكتوبر، وندوة بعنوان «دور منظمات المجتمع المدني فى الحفاظ على الهوية المصرية» وذلك يوم 23 أكتوبر، وندوة بعنوان «الصيدلة والتداوى بالأعشاب فى مصر الفرعونية» يوم 24 أكتوبر، وندوة بعنوان «العمارة المصرية القديمة» وذلك يوم 31 أكتوبر.