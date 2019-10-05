ضبط 419 مخالفة مرورية متنوعة فى الغربية

شنت الإدارة العامة للمرور في مديرية أمن الغربية، حملة بمدن ومراكز المحافظة، على مدار أمس الجمعة، تم خلالها تحرير وضبط 419 مخالفة مرورية متنوعة، وكذا تحصيل 30 ألفا و750 جنيها غرامات فورية.



وفي وقت سابق، تلقى اللواء محمود حمزة مدير الأمن، إخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، بنتائج حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 419 مخالفة متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية أو برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.



وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك دون لوحات، دون تراخيص، كما تم وكذا تحصيل 30 ألفا و750 جنيها غرامات فورية، وجار إخطار النيابات المختصة بذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.