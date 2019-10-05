ضبط 32 مخالفة تموينية متنوعة فى الغربية

شنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العميد محمد عتمان، حملة على الأسواق والمحلات ومراكز التوزيع والمصانع، أمس الجمعة، لمنع كافة أشكال التلاعب والغش التجاري، وأسفرت عن ضبط 32 مخالفة متنوعة.



وأخطر مدير مباحث التموين العميد محمد عتمان، اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، بتلقيه إخطارًا من نائبه المقدم محمد نصحي، وعددًا من ضباط الإدارة بمختلف مدن المحافظة، بنتائج حملة أسفرت عن ضبط 32 من مخالفات التموين المتنوعة، شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان أسعار، وتجميع خبز مدعم، وتجميع خبز بلدي مجفف، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.



وتحررت المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة للمراكز والأقسام لتتولى التحقيق.