تعرف على مشروع هضبة الجلالة الجديدة

"مشروع هضبة الجلالة بالعين السخنة" يعد أضخم المشروعات التي تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ما بين 253 مشروعًا قوميًا حول محافظات الجمهورية بالتعاون مع أكثر من 100 شركة مصرية و10 مكاتب استشارية و40 شركة مصرية متخصصة للطرق والأنفاق والكباري.



يقع مشروع الجلالة بالعين السخنة عند هضبة الجلالة بداية من "طريق القاهرة – العين السخنة" ويتصاعد إلى قمة الهضبة بمنطقة وادي حجول بارتفاع 770 مترًا من سطح الأرض وتبلغ مساحة المدينة نحو 17 ألف فدان ويرتبط بطريق "بني سويف _الزعفرانة الجديدة" بطول 160 كيلو متر، والذي يعتبر أسرع طريق للوصول الى مشروع طريق جبل الجلالة الجديد.



*ماذا تستهدف مشروع هضبة الجلالة *

تهدف مشروعات جبل الجلالة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومشروعات سياحية وعلاجية وتساهم في تحقيق التنمية، بالإضافة إلى خلق مجتمع تنموي حضاري جديد يتضمن كافة الخدمات: السكنية _ التجارية _التعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية توفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات السياحية _ التعليمية _ التجارية.

-يتضمن المشروع طريق الجلالة ووصلاته الفرعية بإجمالي أطوال 117 كم الذى يهدف إلى خلق محور مروري آمن بديلًا عن الطريق الساحلي من العين السخنة حتى الزعفرانة.

وتضم مدينة الجلالة (أعلى هضبة الجلالة) كافة الخدمات والمرافق، وجامعة الجلالة والتي صممت على طراز عالمي وتضم 13 كلية، ومنتجع الجلالة السياحي والذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية في مصر من حيث تكامل كافة العناصر السياحية من فنادق وفيلات وشاليهات وملاهي مائية وأنشطة ترفيهية وتجارية.



والخدمات بمشروع هضبة الجلالة كالتالي:

بحيرة كبيرة تجمع مياة الأمطار _ منتجع سياحي _ أول محطة تحلية في مصر والشرق الأوسط _ مصنع للأسمدة الفوسفاتية _ مصنع للرخام _ انشاء 3 محطات معالجة مياه الصرف الصحي _ انشاء محطة كهرباء ذاتية مستقلة للمدينة والمنتجع السياحي _ انشاء عمارات سكنية متميزة ومتوسطة _ منتجع صحي للاستشفاء _ مجموعة مدارس _ إنشاء جامعة الملك عبدالله _ انشاء سكن متميز من فيلات وشاليهات _ محلات تجارية _ وسائل ترفيهية مختلفة _ انشاء مدينة لليخوت _ منطقة ملاهي مائية _ فندق جبلي _ تليفريك يربط المنتج بالمدينة.