بالصور.. حفل تامر عاشور بنادى الرواد فى العبور

يواصل النجم تامر عاشور تألقه في إحياء الحفلات الجماهيرية الشبابية ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد الرياضي بمدينة العبور وسط الآلاف من محبيه من مختلف الأعمار.



حضر "عاشور" بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون، وكان في استقبالهما منظم الحفل مصطفى أبودشيش وبمجرد صعوده على خشبة المسرح، وتعالت هتافات وصيحات الإعجاب بشكل غير مسبق بعدها.



من جانبه حرص "عاشور" على توجيه الشكر للجمهور وأعضاء النادي لحفاوة الاستقبال؛ لينطلق بعدها ليقدم المزيد من أغانيه المميزة منها:"خيالي"، "حكايات"، "انطق"، "أيام"، "ده حكاية"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع حتى ختام الحفل.



تخلل الحفل موقف إنساني لتامر عاشور، حيث أوقف الحفل من أجل تلبية طلب طفلة مصابة بالسرطان حرصت على حضور الحفل مع والدتها من أجل التصوير معه.



تميز الحفل بالتنظيم المبهر لمصطفى أبودشيش الذي قام بتوفير تجهيزات خاصة بمواصفات لايف عالمية.