أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ58.37 دولار للبرميل
السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:57 ص
سيد ابراهيمطباعة
ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، وذلك بيانات كشفتها شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي بمقدار 3 منصات لتصل إلى 710 نقاط.
وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر إلى ما يقرب من 1% ليصل إلى 58.37 دولار للبرميل، بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت الـ5%.
كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.7 % ليصل إلى 52.81 دولار للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع هبطت عقود برنت 5.7%، في أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو، وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 5.5% هى أيضا الأكبر منذ يوليو.
وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر إلى ما يقرب من 1% ليصل إلى 58.37 دولار للبرميل، بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت الـ5%.
كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.7 % ليصل إلى 52.81 دولار للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع هبطت عقود برنت 5.7%، في أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو، وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 5.5% هى أيضا الأكبر منذ يوليو.