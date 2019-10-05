حريق داخل محل كشرى بحلوان عقب انفجار أسطوانة غاز

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق هائل، داخل إحدى محال الكشرى بشارع منصور بمدينة حلوان، إثر انفجار أسطوانة غاز، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة لموقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق، وإخماده.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حريق هائل داخل محل كشرى بشارع منصور، بدائرة قسم شرطة حلوان، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.