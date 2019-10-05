السبت 05 أكتوبر 2019 الموافق 06 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الجاليه المصرية فى إيطاليا تنظم وقفة لدعم مصر ضد الإرهاب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:24 ص
جريدة الدستور
إسلام أبو المجد
طباعة
نظمت الجالية المصرية بإيطاليا برئاسة المهندس عادل عامر، وقفة بأكبر ميادين العاصمة الإيطالية روما لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك بعد الحصول على تصريح وزارة الداخلية الإيطالية.

وصرح إسلام السويسى، منسق الوقفة، بأن الهدف من وقفة المصريين بإيطاليا، هو إرسال رسالة للمجتمع الدولى بمحاكمة ممولى الإرهاب فى العالم؛ لأن الإرهاب أصبح خطرا حقيقيا يهدد جميع المجتمعات وهناك دول بعينها معروفة تقف وراء التمويلات الإرهابية وحان الوقت لمحاسبتها وأن المصريين بالخارج يعلنون تضامنهم الكامل مع الدولة المصرية متمثلة فى القيادة السياسية الحكيمة التى اجبرت العالم على احترام مصر والمصريين.

وأضاف "السويسي: "أننا بدورنا كأبناء مصر فى الخارج سنتصدى لكل من سولت له نفسه المساس باسم مصر أو جيش مصر أو رئيس مصر وهذا دورنا من خلال عملنا وتواجدنا خارج مصر وستكون رسالتنا اليوم واضحة ومرسلة لكل دول العالم من العاصمة الإيطالية روما ولن ننسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كشف مخططات تدمير الشرق الأوسط وحارب الإرهاب نيابة عن العالم.

واعلن " السويسى" مطالبتة لأبناء مصر فى الداخل والخارج الالتفاف حول قائد لدولة بحجم مصر والمنطقة؛ لكى يعلم العالم أجمع أن المصريين يقفون صفا واحدا يدعمون رئيسهم فى محاربة الإرهاب والتطرف.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

قصة الطفل "آدم".. طردوه من الحضانة بلا ذنبٍ

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى منصور يقرر عرض "جنش" للبيع

منذ حوالي 9 ساعات

"ليست من حق الخاطب".. الهلالي يكشف 4 آراء فقهية في "استرداد الشبكة"

منذ حوالي 13 ساعة

مصدر أمني: لا صحة لاستهداف كمين الصفا في العريش

ads

الصور

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

"طالع النخل".. رحلة مغامرة محفوفة بالمخاطر (فيديو)

الأكثر قراءة

طريق الموت بالمنوفية يحصد أرواح أربعة شباب

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

لماذا امتنع "مذيع الجزيرة" فيصل القاسم عن مهاجمة مصر؟..شقيقه يروي التفاصيل

صورة الشهيد جلال الشامي ابن كفر الشيخ

أيام زمان

تفاصيل آخر 3 أشهر في حياة عبدالمنعم مدبولي

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

الصحة

ختام فعاليات اليوم العلمي لقسم التخدير والعناية المركزية لـ"طب المنيا"

20 مليون دولار يحتاجها السودان لمكافحة الكوليرا

5 خرافات عن زيت الزيتون

8 أمراض ناتجة عن التوتر والإجهاد

الرئيس نيوز

5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات للقبض على إرهابيين في النيجر

أبرزها قبول استقالة طه إسماعيل.. تعرف على قرارات مجلس الأهلي

بحد أدنى 500 جنيه.. الحكومة تكشف شروط صرف "منحة الزواج"

السياحة السعودية: إلغاء شرط إثبات القرابة للأسر عند السكن بالفنادق

منوعات

"الدستور" تهنئ الزميل أحمد عاشور بمناسبة حفل خطبته

تلوث الهواء يصيب الأطفال بالقلق

اليونسكو: العالم سيحتاج 69 مليون مدرس جديد بحلول 2030

دراسة لحماية الإنسان ضد الإشعاع

كشكول

المعاهد الأزهرية تقرر تطبيق منظومة الدمج لـ"ذوي الإعاقة"

بالفيديو.. "التعليم": نمتلك 10 فصول لمتعددي الإعاقة

"منصور": الجامعة الألمانية قدمت 18 ألف خريج في مختلف المجالات

"ديفيليه" لعرض منتجات مدرسة المنوعات الصناعية بنات في أبو النمرس

إسلام سياسي

تخوفا من عمليات إرهابية… نيودلهي ترفع درجة التأهب

الأوقاف تحذر من حروب الشائعات وبث روح الإحباط

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات


زيت وسكر

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا ينهون الجولة الآولى من المباحثات حول ملء السد

 مصر السابع عالميا في خريطه الأصابة بمرض السكر 

لجنة الصحة باتحاد المستثمرين: تقرير الدواء الأمريكية حول “زانتاك” غير علمي ومنطقي

وزير النقل: نسعى لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أمين الخولى.. الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ
د.كريمة الحفناوى
باقة ورد فى ذكرى ميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب
بسنت حسن
جنة وأخواتها
المزيد

الثقافة

احتفالا بنصر أكتوبر.. صالون "ذاكرة الوطن" بمركز طلعت حرب

افتتاح معرض "حواديت" بمركز الهناجر للفنون (صور)

جثمان الناقد إبراهيم فتحى يصل مصر الأسبوع المقبل

أداء حركى ومسرح عرائس فى ختام أسبوع تنمية المواهب بالمنيا

صفحتنا ع الفيس بوك