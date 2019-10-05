الجاليه المصرية فى إيطاليا تنظم وقفة لدعم مصر ضد الإرهاب

نظمت الجالية المصرية بإيطاليا برئاسة المهندس عادل عامر، وقفة بأكبر ميادين العاصمة الإيطالية روما لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك بعد الحصول على تصريح وزارة الداخلية الإيطالية.



وصرح إسلام السويسى، منسق الوقفة، بأن الهدف من وقفة المصريين بإيطاليا، هو إرسال رسالة للمجتمع الدولى بمحاكمة ممولى الإرهاب فى العالم؛ لأن الإرهاب أصبح خطرا حقيقيا يهدد جميع المجتمعات وهناك دول بعينها معروفة تقف وراء التمويلات الإرهابية وحان الوقت لمحاسبتها وأن المصريين بالخارج يعلنون تضامنهم الكامل مع الدولة المصرية متمثلة فى القيادة السياسية الحكيمة التى اجبرت العالم على احترام مصر والمصريين.



وأضاف "السويسي: "أننا بدورنا كأبناء مصر فى الخارج سنتصدى لكل من سولت له نفسه المساس باسم مصر أو جيش مصر أو رئيس مصر وهذا دورنا من خلال عملنا وتواجدنا خارج مصر وستكون رسالتنا اليوم واضحة ومرسلة لكل دول العالم من العاصمة الإيطالية روما ولن ننسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كشف مخططات تدمير الشرق الأوسط وحارب الإرهاب نيابة عن العالم.



واعلن " السويسى" مطالبتة لأبناء مصر فى الداخل والخارج الالتفاف حول قائد لدولة بحجم مصر والمنطقة؛ لكى يعلم العالم أجمع أن المصريين يقفون صفا واحدا يدعمون رئيسهم فى محاربة الإرهاب والتطرف.