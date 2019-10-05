احتفالا بنصر أكتوبر.. صالون "ذاكرة الوطن" بمركز طلعت حرب

في إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء اليوم السبت، صالون "ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل".



يدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، ويستضيف عددا من أبطال حرب أكتوبر منهم: اللواء أحمد أسامة إبراهيم، اللواء سامي فضل، اللواء سامي الخولي، الرائد سمير نوح، البطل عبدالجواد سويلم، البطل محمد عبده موسى، البطل محمد طه يعقوب والبطل فؤاد حسن والحديث عن بطولات حرب أكتوبر.



كما يصاحب الصالون فقرة غنائية لفريق كورال المركز بقيادة دعاء عطية، حيث يقدمون مجموعة من الأغاني الوطنية، هي: "بسم الله، جمعنا كل قوتنا، حلوة بلادي، خلي السلاح صاحي، يا بلادي، ومصر قالت".