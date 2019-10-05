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الثقافة

افتتاح معرض "حواديت" بمركز الهناجر للفنون (صور)

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:58 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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افتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "حواديت" بقاعة آدم حنين بالمركز.

ويستضيف المركز المعرض في الفترة من ٤ حتى ٩ أكتوبر الجاري، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز.

يضم المعرض أكثر من ٤٠ لوحة فنية تمثل رؤى تشكيلية مختلفة عن صعيد مصر، ومناظر عن الريف وذكريات الطفولة والتراث، وأعمال الكروشية لـ٨ من الفنانات المصريات، وهن " أماني مهدي، وأميرة شكري، وإيمان الباز، وتغريد رزق، وعزة البدراوي، ومرفت شاذلي، ونهلة عبدالسلام، وأسماء منصور".

ويفتح المركز أبوابه لاستقبال زوار المعرض يوميًا من العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساء.

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