نائب رئيس "وفد بورسعيد": نحرص على تكريم المرأة المعيلة

أعرب أحمد عزام، نائب رئيس لجنة الوفد ببورسعيد، عن سعادته بزيارة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى مدينة بورسعيد مساء اليوم السبت، لتدشين مبادرة الوفد مع المرأة من المدينة الباسلة.



وأكد "عزام"، في تصريحات له، حرص اللجنة على تكريم المرأة لما تمثله من قيمة كبيرة في المجتمع، ولا يمكن أن نغفل دور المرأة المعيلة التي تتحمل الصعاب من أجل حياة كريمة لها ولأولادها.



وأشار "عزام" إلى أن لجنة الوفد ببورسعيد حرصت على تكريم المرأة، وبذلت جهدا كبيرًا من أجل خروج الاحتفالية بالشكل اللائق والمناسب لمدينة بورسعيد.



ونوه "عزام" بتحمله مهمة تنسيق الاحتفالية من كل جوانبها، وتجهيز القاعة الكبرى بالمركز الثقافي ببورسعيد لتكون على أهبة الاستعداد بصورة تليق بزعيم الوفد وكافة القيادات الوفدية وكبار الشخصيات من بورسعيد والمحافظات.



وذكر "عزام" أن الاستعدادات قد اكتملت تماما وتجملت المدينة لاستقبال الضيوف، مضيفًا: "سنظل جميعا في خدمة الوطن ونؤدي عملنا بما يرضى الله وضمائرنا ولن ندخر جهدا لضمان نجاح الاحتفالية".