تحرير 3995 مخالفة مرورية وضبط 6 سائقين يتعاطون مخدرات بالمنيا

شنت إدارة مرور المنيا حملة مرورية مكبرة بشوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة التسع تمكنت خلالها من تحرير عدد من المخالفات المرورية وضبط سائقين يتعاطون مواد مخدرة بالطرق السريعة بالمحافظة.



وترأس العميد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا حملة مرورية مكبرة بشوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة التسع تمكنت من تحرير 3 الآف و995 مخالفة مرورية من بينها ضبط: سيارات ومركبات ودراجات بخارية دون لوحات معدنية أو غير مرخصة وضبط سيارات تخالف القواعد المرورية بالسير عكس الاتجاه أو الانتظار في أماكن ممنوع الانتظار بها.



كما تم ضبط 6 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة بعد فحص عينة 55 سائق في إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة أثناء القيادة بينما امتنع 3 سائقين عن إجراء التحليل فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم كما تم ضبط سيارتين متروكتين منذ وقت بعيد.