"أشرف زكي أنقذه من الأمن".. تفاصيل خناقة شيكو في أحد فنادق الإسكندرية

روى الفنان هشام محمد "شيكو"، تفاصيل واقعة تعرض لها في أحد الفنادق، وكاد أن يتم إلقاء القبض عليه بسببها.

وقال شيكو، في لقائه ببرنامج سهرانين، مع الفنان أمير كرارة، المذاع على فضائية on e، إنه أثناء تواجده في أحد الفنادق بالإسكندرية، طلب من إدارة المطعم تحضير طلب غداء له مع الفنان هشام ماجد، وإرسالها لغرفته، ولكن تأخر وصول الطلب لفترة طويلة وبعدها نشبت مشادة بينه وبين أحد العاملين في الفندق وسبه.

وتابع أنه بعد ذلك اتصل به مدير الفندق، وطلب منه أن يحضر للتفاهم معه حول هذه المشكلة، ولكنه رفض قائلا:" لا أنا مش فاضي أنا عندي شغل"

واستكمل أنه بعد ذلك توجه أمن الفندق لغرفته، واستدعت إدارة الفندق الشرطة، وحاولوا إلقاء القبض عليه، موضحًا أن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين تدخل لإنهاء هذه الازمة.

وواصل :" بعدها قال لي الفنان أشرف زكي، ياض يا شيكو تصدق ابله انت تافه ومشاكلك تافهة"