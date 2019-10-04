الحظ يتخلى عن إنجبريجتسن بسباق 1500 متر ببطولة العالم لألعاب القوى

تخلى الحظ عن النرويجي فيليب إنجبريجتسن بطل أوروبا اليوم الجمعة بعد أن خسر فرصة المشاركة في نهائي سباق 1500 متر ببطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة بعد يوم واحد من إفلاته من عقوبة بعد أن ظهر وهو يدفع عداء آخر في التصفيات.



واحتل "إنجبريجتسن"، الذي فاز ببرونزية في هذا السباق ببطولة العالم قبل عامين في لندن، المركز السابع في تصفيته بالدور قبل النهائي ليغيب عن النهائي يوم الأحد.



وأثار إنجبريجتسن جدلا، أمس الخميس، حين ظهر وهو يدفع منافسه الإثيوبي تيديسي ليمي من الخلف.



ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد العداء النرويجي ما أثار دهشة العديد من المراقبين.



وفاز الكيني تيموثي تشيريوت، المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب، بالتصفيات وتلاه الجزائري توفيق مخلوفي بطل أولمبياد 2012 بينما حل البريطاني نيل جورلي في المركز الثالث المؤهل مباشرة للنهائي.



وتأهل جاكوب شقيق فيليب إنجبريجتسن الأصغر للنهائي بعد أن جاء في المركز الثالث في تصفيته التي فاز بها البولندي مارسين ليفاندوفسكي حامل الرقم القياسي بينما حل الكيني رونالد كويموي في المركز الثاني.



كما تأهل الأمريكي مات سنتروفيتز البطل الأوليمبي باعتباره واحدا من أسرع متسابقين اثنين خسرا في التصفيات.