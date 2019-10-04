مقتل شخص فى مشاجرة بأسوان

لقى شخص مصرعه بطلق ناري، في مشاجرة بأسوان.



وتلقى مرفق إسعاف أسوان برئاسة الدكتور محمد الدخيلي مدير المرفق، إخطارًا يفيد لفظ شخص بعزبة الحجاجي بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، أنفاسه الأخيرة لتلقيه طلق ناري، إثر مشاجرة بالأسلحة نشبت فى قريته، وعلى الفور توجهت سيارة الأسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة.



وتلقت مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء محمد عمارة، إخطارًا يفيد مصرع 'م.ط' في مشاجرة نشبت بالأسلحة بعزبة حجاجي التابعة لمركز كوم امبو بمحافظة أسوان، وتوجهت القيادات الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو.



تحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.