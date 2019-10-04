تحويلة مرورية لمدة 48 ساعة لتركيب "بواكى" كبارى المشاه بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينه القاهرة الجديدة، أنه سيتم عمل تحويلة مرورية لمده 48 ساعة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لافتًا إلى أن مسار التحويلة يكون اتجاه الجامعة الأمريكية وكوبري المشير وشارع الشويفات والتسعين الجنوبي.



وأضاف "النجار" في تصريحات له، أنه يتم بدء استكمال أعمال تركيب البواكي المعدينة لكباري المشاه بالتسعين الجنوبي، وسوف تقوم شركة المقاولون العرب بتركيب الجزء الأخير من البواكي المعدينة بمدخل شارع الشويفات.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم عمل تحويلة مرورية بدء من الساعة 12 بعد منتصف ليل اليوم الجمعة وحتى انتهاء أعمال التركيب، مضيفًا أنه من المتوقع أن تستمر الأعمال لمدن يومين.