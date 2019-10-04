إقبال من المواطنين على قافلة سعاد كفافى الطبية فى الداخلة

بدأت قافلة مستشفى سعاد كفافي أعمالها بمركز الداخلة، حيث شهد اليوم الأول توقيع الكشف الطبي على ١٧٧٧ مواطنًا، وتحويل ٥٩ حالة منهم إلى المستشفى.



صرح بذلك كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، مؤكدًا أن القافلة تنفذ تحت رعاية محافظ الوادي الجديد بالكشف والعلاج مجانًا لجميع المواطنين.



وأشار إبراهيم إلى أن، القافلة ستستمر في عملها بمركز الداخلة حتى الاثنين الموافق 7 من الشهر الجاري بمدرسة موط الثانوية التجارية ومواعيد عملها من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءًا، مضيفا أن فريق القافلة يتكون من ٩٥ عضو في تخصصات: ( باطنة - رمد - مخ وأعصاب - جراحة عامة - عظام - قلب - أسنان - أنف وأذن - جراحة - موجات صوتية على القلب - أشعة تشخيصية ) بالإضافة إلى صيادلة وفنيين أشعة وتحاليل ومهندسي الأجهزة.