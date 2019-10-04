الكوبية بيريز تفوز بذهبية رمي القرص في بطولة العالم للقوى

نالت الكوبية يايمي بيريز مكافأة مثابرتها بالحصول على ذهبية رمي القرص في بطولة العالم لألعاب القوى اليوم الجمعة بعد أن خرجت خالية الوفاض في ثلاث محاولات سابقة.



وتفوقت بيريز على بطلتين سابقتين للعالم لتحصل كوبا على المركزين الأول والثاني رغم أن هذه المسابقة لم تحظ بالاهتمام المطلوب.



وأقيمت منافسات رمي القرص في نفس التوقيت مع الوثب العالي الذي خطف كل الأنظار بفوز القطري معتز برشم بالذهبية وسط فرحة كبيرة في استاد خليفة الدولي.



وسجلت بيريز (28 عاما) 69.17 متر في محاولتها الخامسة لتتفوق على مواطنتها دينيا كاباييرو بطلة العالم 2015.

وحصلت ساندرا بيركوفيتش البطلة الأولمبية مرتين وبطلة العالم والتي كافحت لاستعادة لياقتها هذا الموسم بسبب الاصابة على البرونزية برمية 66.72 متر.



وفازت الكرواتية بأربعة من آخر خمسة ألقاب كبيرة حيث حققت الذهبية الأولمبية في 2012 و2016 ولقب العالم في 2013 و2017 وجاءت هزيمتها الوحيدة أمام كاباييرو في 2015.



وقالت بيريز إنها كانت تشعر بالقلق بسبب الاصابة قبل البطولة.



وأضافت "كنت أعتقد اني لن أتمكن من التعافي. هذه رابع مرة أشارك فيها في بطولة العالم وكنت أنافس دائما وأنا في كامل لياقتي لكني كنت أغادرها دون ميداليات. لم أستسلم وحصلت على مكافأة مثابرتي وفزت بميدالية".



وقالت بيركوفيتش إنها تتطلع لنيل قسط من الراحة.



وأضافت "انتهى الموسم واحتاج لعطلة وسأعود العام المقبل".