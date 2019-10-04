السبت 05 أكتوبر 2019 الموافق 06 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام منافسات بطولة دوري مستقبل وطن للموسم الثاني بقنا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:45 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
شهد محمد عبد السلام أمين المتابعة وتقييم الأداء بحزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية يرافقه أسامة الهواري وهشام قدوس نائبا أمين الحزب بمحافظة قنا وعمرو طارق السباعي أمين التنظيم بمحافظة قنا وعصام بركات عضو مجلس النواب عن مركز أبوتشت وحسين فايز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دشنا وأعضاء هيئة مكتب المحافظة المباراة النهائية للمستوي الثاني من دوري مستقبل وطن في موسمه الثاني بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي.
نجح فريق دشنا في الفوز بكأس المستوي الثاني لدوري مستقبل وطن في نسخته الثانية بعد تغلبه على فريق أمانة السياسات بمركز قوص بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وانتزع بطاقة التأهل للمرحلة النهائية علي مستوي الجمهورية.
وقام الحضور بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية ومكافأة مالية قدرها ٥ آلاف جنيه لفريق مركز دشنا الحاصل على المركز الأول، ومنح الميداليات الفضية لفريق أمانة السياسات بمركز قوص وجائزة مالية ٣ آلاف جنيه، والميداليات البرونزية لفريق مركز فرشوط وجائزة مالية ألفي جنيه.
وقال محمد عبد الستار أمين شباب المحافظة إنه تم أيضا تكريم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل بكل مركز من مراكز المحافظة ومنحهم ميداليات المستوى الأول والثاني والثالث وجوائز مالية تتخطى قيمتها ١٠٠ ألف جنيه، مشيرا إلى أن الموسم الثاني من دوري مستقبل وطن شهد مشاركة ٢١٠ فرق ٢١٠٠ شاب علي مستوي المحافظة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

وقائع جديدة في "خطوبة مصطفى أبوتورتة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يقرر عرض "جنش" للبيع

منذ حوالي 7 ساعات

الذهب يعاود الارتفاع من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

النائب العام يكشف تفاصيل اعتداء ضابط شرطة على محام بالمحلة

ads

الصور

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

"طالع النخل".. رحلة مغامرة محفوفة بالمخاطر (فيديو)

الأكثر قراءة

طريق الموت بالمنوفية يحصد أرواح أربعة شباب

لماذا امتنع "مذيع الجزيرة" فيصل القاسم عن مهاجمة مصر؟..شقيقه يروي التفاصيل

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

صورة الشهيد جلال الشامي ابن كفر الشيخ

أيام زمان

تفاصيل آخر 3 أشهر في حياة عبدالمنعم مدبولي

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

الصحة

ختام فعاليات اليوم العلمي لقسم التخدير والعناية المركزية لـ"طب المنيا"

20 مليون دولار يحتاجها السودان لمكافحة الكوليرا

5 خرافات عن زيت الزيتون

8 أمراض ناتجة عن التوتر والإجهاد

الرئيس نيوز

بحد أدنى 500 جنيه.. الحكومة تكشف شروط صرف "منحة الزواج"

السياحة السعودية: إلغاء شرط إثبات القرابة للأسر عند السكن بالفنادق

هل الملكة إليزابيث مريضة؟

"صناعة الدواء": التقرير الأمريكي بشأن "زانتاك" و"راني" غير علمي

منوعات

"الدستور" تهنئ الزميل أحمد عاشور بمناسبة حفل خطبته

تلوث الهواء يصيب الأطفال بالقلق

اليونسكو: العالم سيحتاج 69 مليون مدرس جديد بحلول 2030

دراسة لحماية الإنسان ضد الإشعاع

كشكول

المعاهد الأزهرية تقرر تطبيق منظومة الدمج لـ"ذوي الإعاقة"

بالفيديو.. "التعليم": نمتلك 10 فصول لمتعددي الإعاقة

"منصور": الجامعة الألمانية قدمت 18 ألف خريج في مختلف المجالات

"ديفيليه" لعرض منتجات مدرسة المنوعات الصناعية بنات في أبو النمرس

إسلام سياسي

تخوفا من عمليات إرهابية… نيودلهي ترفع درجة التأهب

الأوقاف تحذر من حروب الشائعات وبث روح الإحباط

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات


زيت وسكر

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا ينهون الجولة الآولى من المباحثات حول ملء السد

 مصر السابع عالميا في خريطه الأصابة بمرض السكر 

لجنة الصحة باتحاد المستثمرين: تقرير الدواء الأمريكية حول “زانتاك” غير علمي ومنطقي

وزير النقل: نسعى لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أمين الخولى.. الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ
د.كريمة الحفناوى
باقة ورد فى ذكرى ميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب
بسنت حسن
جنة وأخواتها
المزيد

الثقافة

جثمان الناقد إبراهيم فتحى يصل مصر الأسبوع المقبل

أداء حركى ومسرح عرائس فى ختام أسبوع تنمية المواهب بالمنيا

تفاصيل ندوة "الإرهاب والحروب الفضائية" بمكتبة القاهرة (صور)

قنا للإنشاد الدينى تشدو بأغانيها على مسرح قصر الثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك