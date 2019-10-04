ختام منافسات بطولة دوري مستقبل وطن للموسم الثاني بقنا

شهد محمد عبد السلام أمين المتابعة وتقييم الأداء بحزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية يرافقه أسامة الهواري وهشام قدوس نائبا أمين الحزب بمحافظة قنا وعمرو طارق السباعي أمين التنظيم بمحافظة قنا وعصام بركات عضو مجلس النواب عن مركز أبوتشت وحسين فايز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دشنا وأعضاء هيئة مكتب المحافظة المباراة النهائية للمستوي الثاني من دوري مستقبل وطن في موسمه الثاني بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي.

نجح فريق دشنا في الفوز بكأس المستوي الثاني لدوري مستقبل وطن في نسخته الثانية بعد تغلبه على فريق أمانة السياسات بمركز قوص بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وانتزع بطاقة التأهل للمرحلة النهائية علي مستوي الجمهورية.

وقام الحضور بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية ومكافأة مالية قدرها ٥ آلاف جنيه لفريق مركز دشنا الحاصل على المركز الأول، ومنح الميداليات الفضية لفريق أمانة السياسات بمركز قوص وجائزة مالية ٣ آلاف جنيه، والميداليات البرونزية لفريق مركز فرشوط وجائزة مالية ألفي جنيه.

وقال محمد عبد الستار أمين شباب المحافظة إنه تم أيضا تكريم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل بكل مركز من مراكز المحافظة ومنحهم ميداليات المستوى الأول والثاني والثالث وجوائز مالية تتخطى قيمتها ١٠٠ ألف جنيه، مشيرا إلى أن الموسم الثاني من دوري مستقبل وطن شهد مشاركة ٢١٠ فرق ٢١٠٠ شاب علي مستوي المحافظة.