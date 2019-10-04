تحاليل مفاجئة للعاملين بحى الدقى للكشف عن المتعاطين للمخدرات

بدأ حى الدقي، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب الشرعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إجراء كشفًا طبيًا مفاجئًا للتأكد من عدم تعاطي العاملين للمخدرات.



وقامت اللجنة أعمالها اليوم مستمرة فعالياتها حتى الأحد المقبل، في إطار حملة تحليل المخدرات العشوائي لموظفي الجهاز الإداري بالدولة؛ لتوفير بيئة عمل نظيفة خالية من تعاطي المواد المخدرة.



ووجه رئيس الحي، بتواجد كافة الموظفين بمقر الحي؛ لإجراء تحليل المخدرات، الذي يهدف لضمان انضباط سير العمل في كافة القطاعات الحكومية.



وأكد عبد الفتاح أنه، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة اكتشاف عينة تحليل إيجابية لتعاطي المخدرات، موكدًا أن تبعات الكشف قد تؤدي إلى الفصل من الخدمة.



يذكر أن الحكومة بدأت في مارس الماضي بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لإجراء تحليل المخدرات العشوائي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة.