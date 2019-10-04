في يومهم العالمي.. كيف تحمي مصر الأنواع المنقرضة؟



كائنات لا تملك التعبير عما تشعر به، عاجزين عن البوح بفرحهم أو حزنهم، هذه الكائنات التي لها نصيب من كوكبنا هي الحيوانات، ودُشن يوم الرابع من شهر أكتوبر كل عام للاحتفال باليوم العالمي للحيوانات، واستغلالاً لتلك المناسبة، دعا الموقع الرسمي لـ"اليوم العالمي للحيوان" على شبكة الإنترنت لزيادة الوعي والتثقيف في هذا المجال.



يقول محمد أسامة، ثلاثيني، أنه اعتاد تربية الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، وبمجرد تربية الحيوان والتعامل معه ترتبط به وتنشأ علاقة ود وإخلاص بينكما بشكل تلقائي، مضيفًا أن حتى حيوانات الشوارع، بمجرد التعامل معها برفق تجدها تعرفك وتنتظر قدومك دائمًا، وتحب مداعبتك لها.



وتابع "أسامة"، أنه يشعر بالضيق كثيرًا عندما يجد آخرون لا يقدرون حب الحيوانات والرفق بهم، ليس فقط هذا وإنما يصل الأمر إلى حد السخرية من الناس التي تحب الحيوانات وتربيها، متمنيًا تثقيف المجتمع بكيفية التعامل مع الحيوانات.



واختتم الشاب بأنه دائمًا هناك اعتقاد أن الشخص الذي يربي الحيوانات هو شخص غني وليس لديه مشاكل أو ما يشغل باله، ولكن هذا اعتقاد خاطئ فالمشاعر التي تكنها في قلبك للحيوان لا تكلفك المال.



أما عن سارة فتحي، عشرينية، تقول: "أنا بحب القطط كثيرًا، وعرفت ازاي اتعامل معها بشكل لطيف، ووصلت علاقتي مع إحدى قططي إلى حد أنها لا تفرق معها الأكل والشراب كثيرًا بقدر أني أتواجد معها، وأبقى موجودة في الشقة أو اصطحبها معي في مشاويري".



وتابعت الفتاة، أنها سعيدة بالاحتفال باليوم العالمي للحيوان، وتسعد أيضًا عندما ترى أحد يهتم بتربية الحيوان ويتعامل معه باللطف، كما أنها في ذات اليوم تحرص على اصطحاب قططها في نزهة خارجية بهم، وتشتري لهم الهدايا والألعاب التي يحبونها.



حذر الصندوق العالمي للطبيعة، وجمعية لندن لعلوم الحيوان، في تقرير سابق من معدل الانقراض بلغ ضعف المعدل الطبيعي، وانخفضت نسبة الحيوانات بنسبة 58% بين عامي 1970 و2012، موضحًا أن كوكب الأرض سيواجه سادس انقراض جماعي في التاريخ ليخسر 90% من الحيوانات.



كان لـ«الدستور» حديث مع أمينة أباظة رئيسة الجمعية المصرية لحقوق الحيوان (سبير)، التى بدأت بأن هناك بعض الحيوانات ممنوع استيرادها لأن البيئة المصرية مخالفة لبيئتها الأصلية، ما يؤثر بالسلب عليها، معددة مثل الشامبنزى والأسود والنمور وكل الحيوانات الصحراوية.



وأضافت "أباظة"، أن عدد الجمعيات المعنية بالحيوان لا تتعدى 30 جمعية، إلا أنهم الوحيدون المهتمون بنشر التوعية بكيفية التعامل مع الحيوان من خلال زيارات إلى المدارس والجامعات، كذلك إتاحة زيارتهم لنا، مؤكدة أن الاهتمام الأكبر ينصب على الفئات الأقل من المتوسطة، معللة أنها أكثر الطبقات قسوة فى تعاملها مع الحيوان، بغرض غرس قيمة التعامل مع الحيوان على أنه روح كالبشر لا مجرد كائن له قيمة مالية.



واختتمت رئيس جمعية حقوق الحيوان، بأن هناك فرقًا كبيرًا فى التعامل مع الحيوانات فى الوقت الحالى عما كان الحال عليه منذ 15 عامًا تقريبًا، معللة أن هذا التقدم فى التعامل يرجع إلى وسائل الإعلام بكل أشكاله؛ سواء الإذاعة أو التليفزيون أو الصحف المطبوعة والإلكترونية، والذى اهتم بتسليط الضوء على هذه القضية، فأصبحت الاستجابة للحملات التوعوية أيضًا أسرع.



نسق فريق من محمية وادي الريان بقطاع حماية الطبيعة، مع نظيره في محافظة الإسكندرية؛ لإنقاذ الحيوانات البرية والسلاحف، وسبق ونجح الفريق في استرجاع ذئب مصري من فصيلة نادرة يواجه الانقراض إلى مكانه الطبيعي بصحراء محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم.



وقُدم بلاغ إلى قطاع الحماية الطبيعية بوزارة البيئة من قبل فريق الإسكندرية لإنقاذ الحيوانات البرية والسلاحف، وتمت عملية الاسترجاع بعدما تمكن الفريق من العثور على الذئب المهرب في أحد المحلات التجارية بمحافظة الإسكندرية، وتمكنوا من تحريره قبل بيعه وإعادة إطلاقه مرة أخري في المحمية الخاصة به.



ضبطت الأجهزة الأمنية دور واضح في ضبط عدد من وقائع الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية بالمخالفة للقانون، كان أبرزها واقعة السلحفاة البحرية النادرة والمهددة بالانقراض التي تم إنقاذها قبل بيعها بأحد الأسواق في محافظة الإسكندرية.



الواقعة بدأت حين قدم أحد المواطنين بمحافظة الإسكندرية بلاغا إلى الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة البيئة، أفاد فيه بأن أحد بائعي السمك بمنطقة الفلكي يعرض سلحفاة برية للبيع في السوق وتواصل المواطن المبلغ مع لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة؛ لتحديد مكان الواقعة، وتمكنوا بمساعدة شرطة البيئة والمسطحات من إنقاذ السلحفاة قبل بيعها



القانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 9 لسنة 2009، الخاص بشؤون البيئة، ينصان على عدم "بيع ـ تداول ـ صيد - اتجار" الحيوانات البرية، وتجارتها تعتبر غير مشروعة في مصر.



تهتم منظمات وجمعيات الحيوان في مصر بتوفير مساعدات للحيوانات المصابة أو الضالة، أو غير المرغوب فيها من ملاجئ وطعام ورعاية طبية، كمنظمة ملجأ الحيوانات في الجيزة، والتي تحارب فكرة التخلص من الحيوانات الضالة عن طريق السم والرصاص، من خلال تطبيق برامج الصيد، والتطعيم، ثم ترك الحيوانات تعود إلى بيئتها التي اعتادت عليها أو تحضيرها للاقتناء.



وتهدف المنظمة إلى بناء مستشفى مخصصة للحيوانات كاملة ومجهزة بالكامل بالمعدات اللازمة والأطباء، كما تقدم المنظمة حملات توعية لكيفية التعامل مع الحيوانات ومعالجتها، وزيادة الوعي عن حقوق الحيوان، بجانب برامج الإسعافات الأولية، ورعاية الحيوانات الكبيرة في السن، فضلًا عن برامج الرعاية الطبية والتغذية والتطعيم والتدريب لجميع الحيوانات.