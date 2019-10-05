شاهد.. سلاف فواخرجى بإطلالة شتوية أنيقة

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت"سولاف" في الصورة بإطلالة شتوية أنيقة، في شارع مُضي بالمصابيح، وارتدت معطف كموني وغطت رأسها بقبعته، كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا خطف الأنظار.



وعلقت "سولاف" على الصورة: "طريق مضىء".



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.



يُذكر أن الفنانة السورية سلاف فواخرجي تنتظرعرض مسلسلها "خط ساخن" الذي تم تأجيله لعدة مرات، ويشاركها البطولة حسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبدالله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.