خبير أمن معلومات يوضح كيفية مواجهة الصفحات المروجة للشائعات

ترصد الحكومة المصرية متمثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا دوريًا لرصد الشائعات والرد عليها، في ظل الارتفاع الكبير للحسابات المزيفة التى يتم كشفها والإعلان عنه.



وبحسب خبراء، يوجد 53 ألف شائعة و10 آلاف حساب مزيف، بثت السموم والشائعات ضد مصر خلال الفترة الماضية، وفي سياق التقرير التالي تكشف "الدستور" كيف يتعامل خبراء أمن المعلومات مع الصفحات التى تروج للشائعات؟



"أتمنى أن يوجد خبراء أمن معلومات حقيقيون يكون لهم بصمة على أرض الواقع"، بهذه الجملة بدأ وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات، والملقب بصائد الهاكرز، مؤكدًا على دوره في محاربة الشائعات عن طريق توعية شرائح المجتمع المختلفة، كل شريحة بالطريقة التي تصل إليها المعلومة ببساطة وبالأسلوب الأنسب، قائلًا: "آخر لقاء كنت في جامعة بنها، واستخدمت في حديثي أسلوب شبابي يناسب هذه الفئة العمرية الهامة، حيث كان اللقاء يدور حول إطلاق مبادرة فكرة (قبل ما تشير)، وسبل التعامل الآمن مع شبكات التواصل الاجتماعي".



وتابع "حجاج"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن دور التوعية لابد أن تقوم به الدولة والمجتمع المدني بصورة أشمل من ذلك؛ لأن محاربة الشائعات لها محاور محددة، تتثمل في إتاحة المعلومات والتوعية مع أشياء أخرى، وكل هذا في الواقع غير موجود، حتى على المستوى العالمي يتم محاربة الشائعات بالتوعية وإتاحة المعلومة ومحاسبة المخطئ أو مروج الشائعات.



وأضاف: "المواطن البسيط يمكنه أن يعلم أن هذه إشائعة عندما يكون للوزارة موقع إلكتروني محدث بأخبار الوزارة المختلفة، أو عندما يكون للوزارة مسئول إعلامي يخرج ويتحدث للمواطن بالمعلومات الصحيحة، أو يوجد مصدر موثق لديه المعلومة الصحيحة يتعامل معه الصحفي الذي ينقل المعلومة، وفي ظل عدم وجود إتاحة مناسبة للمعلومة الصحيحة لا يمكن التحقق من الشائعة إلا بعد انتشارها والرد عليها".



وأوضح خبير أمن المعلومات، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة أخبارًا لمحاربة الشائعات والأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا وغيرها، وهى لها دور لكنه ضئيل لأنه مجرد اجتهاد، والصح أن تكون هناك آلية موحدة حتي يكون للصحفي مصدر موثوق منه يتعامل معه مباشرة.