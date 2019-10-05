غلق تقاطع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول حتى صباح السبت

تواصل محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق فتحة دوران تقاطع شارعي جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبد العزيز اعتبارًا من مساء اليوم وحتى الساعة الـ5 من صباح يوم غدِ السبت؛ لتمكين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 600 مم أسفل الدوران.



وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمحيط منطقة الأعمال.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات بإتباع تعليمات اللجان المرورية لتفادي الازدحام خلال فترات العمل.