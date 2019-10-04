"أمير البهجة" فى ليلة سينمائية مع جمهور أوبرا الإسكندرية

التقى جمهور أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، فى ليلة فنية ساحرة مع "أمير البهجة"، فى أولى حفلات الموسم الفني الثاني بأوبرا الإسكندرية وهو فيلم وثائقي عن المسيرة الفنية للفنان محمد فوزي من إخراج الدكتور حسين بكر الأستاذ بالمعهد العالي للسينما.



نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفل اليوم بالتعاون مع المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وبعد عرض الفيلم عقدت ندوة فنية بحضور مخرج الفيلم، أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد على، ثم تألق الفنان أمير الرفاعي بتقديم مجموعة رائعة من أجمل ألحان للفنان الراحل، وقد شاركه الغناء مجموعة من المواهب والبراعم الصغيرة.



وجاء عودة وإدراج نادي السينما ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا في الموسم الفني للعام الماضي، بتوجيهات من وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية.



وجاء الإقبال الجماهيري خلال عرض نادي السينما الشهر الماضي خاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.