بني ياس الإماراتي يهزم الوحدة برباعية كوندي

أحرز الإسباني بيدرو كوندي أربعة أهداف ليقود بني ياس للفوز 4-3 على الوحدة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وانتصر عشرة لاعبين من عجمان 1-صفر على الوصل بينما سجل الفجيرة هدفا قرب النهاية ليفوز على خورفكان 2-1 في ختام الجولة الثالثة للمسابقة اليوم.

وتقدم الأرجنتيني سيباستيان تيجالي للوحدة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء لكن كوندي تعادل بعدها بخمس دقائق من متابعة تمريرة عرضية من مدى قريب.

ووضع كوندي بني ياس في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 36 قبل أن يجعل النتيجة 3-1 قبل نهاية الشوط الأول بنفس طريقة هدفه الأول.

وقلص تيجالي الفارق بضربة رأس بعد مرور ساعة من البداية لكنه أهدر ركلة جزاء كادت أن تجعل النتيجة التعادل 3-3 في الدقيقة 71 لترتد الركلة التي تصدى لها حارس بني ياس بهدف عبر كوندي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليجعل النتيجة 4-2.

واحتسب الحكم ركلة جزاء رابعة خلال المباراة وثالثة للوحدة سجل منها كارلوس لوبيز الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لفواز المصعبي لاعب بني ياس في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما طرد مدربه الألماني وينفريد شايفر قبل النهاية بعشر دقائق.

ورفع بني ياس رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس مقابل ثلاث نقاط للوحدة صاحب المركز العاشر.