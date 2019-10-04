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رياضة

هازنهوتل: ساوثامبتون يتعامل بحذر مع إصابة جنيبو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:23 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنه لا يتعجل عودة موسى جنيبو من إصابة في الفخذ حتى لا تتفاقم إذا حاول التسديد.
ولم يلعب الجناح جنيبو مع فريقه منذ أن أحرز هدف الفوز 1-صفر على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي وأعرب هازنهوتل عن أمله في عودة اللاعب المالي البالغ من العمر 21 عاما إلى التدريبات عقب فترة التوقف الدولية.
وقال المدرب النمساوي للصحفيين قبل استضافة تشيلسي الأحد المقبل في الدوري "من الصعب جدا تحديد موعد عودته. إنها مخاطرة كبيرة حاليا لأن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة التي يستخدمها
عند تسديد الكرة.
"يمكنه فعل كل شيء الركض وتمرير الكرة... لكن عندما يسدد يلزم الحذر لأن الإصابة يمكن أن تزداد سوءا".
وأضاف "نتابع الفحوص... عندما تحين اللحظة المناسبة سنجربه أريد عودته (للتدريبات) في أقرب فرصة ممكنة... ربما بعد فترة التوقف الدولية".
وسيغيب عن تشكيلة المدرب هازنهوتل أيضا المدافع البرتغالي سيدريك سواريس الذي أصيب في ربلة الساق خلال عمليات الإحماء قبل الخسارة 2-1 على ملعب توتنهام هوتسبير مطلع هذا الأسبوع.
ومن المرجح عودة سواريس، الذي استبدل في تشكيلة الفريق في آخر لحظة، بعد فترة التوقف الدولية حين يحل ساوثامبتون ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز.
وقال هازنهوتل "حاول (سواريس) خوض مباراة توتنهام. ربما لم تكن فكرة صائبة لكنه أراد بالفعل مساعدة الفريق. كان في حالة جيدة وكان يرغب في العودة للمشاركات الدولية.
"حاول أن يفعل ذلك أمام توتنهام. ولكن بعد فترة الإحماء ظهرت مشاكل كبيرة جدا. أعتقد أن الأمر سيستغرق فترة حتى مباراة ولفرهامبتون ليعود للملاعب مجددا".

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