فناربخشة يسقط في فخ الخسارة أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي

سقط فريق فناربخشة في فخ الخسارة أمام ضيفه أنطاليا سبور صفر 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة من منافسات الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت فوز ملطية سبور على ضيفه دينيزيلي سبور 5 .1

ويدين أنطاليا سبور بالفضل في هذا الفوز للاعبه أوفوك أكيول الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.

ورفع أنطاليا سبور رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف فناربخشة وغازي شهير صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي المباراة الثانية، اكتسح ملطية سبور ضيفه دينيزيلي سبور 5 1 وتقمص أدي جاهوفيتش دور البطولة لفريق ملطية سبور بعدما سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقيقتين 28 و61 من ركلتي جزاء و69 والأخيرة من المباراة، وأضاف الهدف الخامس ميتشيل دونالد في الدقيقة 34، فيما سجل

هدف حفظ ماء الوجه لدينيزيلي سبور هوجو رودليجا في الدقيقة.65

ورفع ملطية سبور رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد دينيزيلي سبور عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر.