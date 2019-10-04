إصابة 4 أشخاص فى حادثين منفصلين ببنى سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادثين منفصلين لانقلاب دراجتين بخاريتين ببني سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



ففى الحادث الأول أصيب شقيقان في حادث انقلاب دراجة بخارية بقرية سدس بمركز ببا ما أسفر عن إصابة كلًا من: محمد رجب كمال ١٨ سنة، طالب مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشقيقه محمود ١١ سنة مصابًا بجرح قطعي بالرأس طوله ٥سم، وقامت سيارة الإسعاف بنقلهما إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وفي الحادث الثاني أصيب شخصان في انقلاب دراجة بخارية أمام كلية التعليم الصناعى بشرق النيل ما أسفر عن إصابة كلًا من: حازم فريد بدر ٢٥ سنة، عامل مصابا بكدمات وسحجات، وممدوح ماهر نصر الله ٢٣ سنة، ممرض مصابًا بسحجات بالجسم وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات الخاصة بناءًا على رغبة المصابين.