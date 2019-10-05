فى أحدث ظهور.. هاجر أحمد تُشعل "انستجرام" بالأبيض

شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة جديدة لها.



وظهرت هاجر أحمد، في الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت قميص أبيض وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، كما اعتمدت مكياجًا مناسبًا لإطلالتها الناعمة.



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.



يُذكرأن الفنانة هاجر أحمد شاركت في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013 وكان أول أعمالها، ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014. وآخر أعمالها مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، رياض الخولى، أوس أوس.

