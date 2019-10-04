ريال بيتيس يتعادل مع إيبار في الليجا

فرض التعادل الايجابي(11) على نتيجة مباراة ريال بيتيس وضيفه إيبار، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد بينتو فيامارين، ضمن لقاءات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدمالليجا.

وتقدم الضيوف إيبار عن طريق فابيان أوريلانا من ركلة جزاء في الدقيقة 34، وأدرك أصحاب الأرضريال بيتيس التعادل عن طريق لورينزو مورن في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد ريال بيتيس 9 نقاط في المركز الثاني عشر، ورصيد إيبار 9 نقاط في المركز التاسع أيضا بفارق الأهداف.