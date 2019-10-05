"التخطيط" توضح أهم خدمات بوابة المشتريات الحكومية (فيديو)





استعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عددًا من المعلومات عن بوابة المشتريات الحكومية، والتي تعد أحد الخدمات التي تتيحها الوزارة من بوابة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.وأوضحت الوزارة، وفقًا لمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن بوابة المشتريات تختص بتقديم خدمات الإلكترونية في مجال العمليات الشرائية الحكومية وتسجيل الموردين.ولفتت إلي أن عملية تسجيل المورين تتم من خلال تسجيل الدخول ببوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg، ثم الدخول منها إلي خدمة بوابة المشتريات الحكومية، يليها اختيار أيقونة خدمات الأعمال، وصولًا إلي اختيار تسجيل مورد، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المورد والضغط على اشتراك.