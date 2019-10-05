ماذا قالت زوجة أحمد الفيشاوى عن مصطفى أبوتورتة؟

شاركت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، علقت فيه عن رأيها في قصة مصطفى أبوتورتة الذي ترك خطيبته في حفل خطبتهما.



وهاجمت ندى الكامل، مصطفى "أبوتورتة" وعائلته، متسائلة: «محدش فيهم قاله عيب عليك أو فكر أن عندهم بنات»، متسائلة ومندهشة بسبب سلبية بعض العائلات في مواقف أبنائهم الذكور، مشيرة إلى أن بنات هؤلاء العائلات سوف يقابلن بالمثل ذكورا من نفس النوعية سالفة الذكر.



جاء ذلك بعدما أثارت قصة هروب الشاب الذى يدعى "مصطفى" الجدل والسخرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من موقفه الغريب يوم حفل خطبته على فتاة تثدعى نهال، بعدما ترك الأخيرة وحيدة في القاعة مع عائلتها، وفرَ هو وعائلته بـ"الشبكة" وتورتة الحفل.

