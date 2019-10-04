ضبط المتهم بحرق عيادة نساء بمركز طبي في مصر القديمة

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط المتهم بحرق عيادة نساء بمركز طبي فى مصر القديمة خشية افتضاح سرقته كمية من الأدوية من داخل العيادة.



بتاريخ 23 سبتمبر، تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بغرفة "عيادة النساء" بالطابق الأرضي بأحد المراكز الطبية بدائرة القسم، وتم إخماده بمعرفة العاملين بالمركز دون حدوث إصابات واحتراق بعض الدفاتر الخاصة بالمترددين على العيادة.. وأفاد تقرير خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بأن الحريق شب عمديًا.



تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (موظف إداري بذات المركز – مقيم بدائرة القسم).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لسابقة قيامه بسرقة كمية أدوية من داخل العيادة المشار إليها على فترات وبيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية، ولخشية إفتضاح أمره خطط لإشعال النيران بالدفاتر المثبت بها صرف تلك الأدوية للمترددين على المركز مستغلًا عمله بالنوبتجية الليلية بتاريخ الواقعة وقام بمغافلة أحد زملائه وأشعل النيران داخل العيادة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.