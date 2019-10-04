أميان يقسو على مارسيليا بثلاثية في الدوري الفرنسي

حقق أميان فوزا كبيرا على ضيفه مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على مبعب ليكورن، ضمن لقاءات الأسبوع الـ 9 من الدوري الفرنسي الأول لكرة القدم.



وأحرز أهداف أميان هايتام أليسامي في الدقيقة 11، وسيرو جيراسي من ركلة جزاء في الدقيقة 41، وستيفن ميندوزا في الدقيقة 91، وهدف مارسيليا داريو بينيديتو في الدقيقة 23 من عمر المباراة.



الفوز رفع رصيد أميان إلى 11 نقطة في المركز الــ 11، وتجمد رصيد مارسيليا عند 13 نقطة في المركز الــ 6.