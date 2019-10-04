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مصر

نقل تبعيتها.. تفاصيل أعمال لجنة هيكلة مصلحة الضرائب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:06 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشف مصدر حكومي، تفاصيل جديدة عن عمل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس جهاز التنظيم والإدارة، والمختصة بهيكلة مصلحة الضرائب المصرية، بناء على تكليف من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفت إلى أن اللجنة تجري دراسة إعادة هيكلة مكونات مصلحة الضرائب إداريًا وبشريًا والارتقاء بالعنصر البشري للمستوى المطلوب مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في كافة المعاملات الخاصة بالضرائب.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أن رئيس الوزراء كلف اللجنة بدراسة وضع آليات ووسائل لمتابعة أداء المنظومة الضريبية تستهدف تقليل الفجوة والمقاربة بين مصالح الخاضعين للضرائب المختلفة بأنواعها وبين أهداف المصلحة واحتواء المباعدة التقليدية بينهما مع مراعاة التفريق بين دور مصلحة الضرائب كجامع للضرائب وبين دور وزارة المالية الخاص بوضع السياسات.

ولفت إلى أن اللجنة بصدد عرض نتائج أعمالها وتوصياتها خلال الشهر الجاري على وزير المالية، لافتًا إلى أن اللجنة بدأت أعمالها منذ يوليو الماضي بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 1579 لسنة 2019، مضيفًا أن وزير المالية سيتولى فيما بعد عرض تقريرًا مشفوعًا بمرئياته على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، بشأن نقل تبعية مصلحة الضرائب إلى رئاسة مجلس الوزراء بدلًا من وزارة المالية وميكنة جميع المعاملات الضريبية.

يشار إلى رئيس الوزراء كان قد أصدر قرار رقم 1579 لسنة 2019 في يوليو الماضي بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعضوية رئيس مصلحة الضرائب المصرية وممثلي مكتب وزير المالية وأمانة مجلس الوزراء وعدد من الأكاديميين لدراسة مدي إمكانية هيكلة مصلحة الضرائب كأحد الهيئات السيادية المستقلة عن وزارة المالية ونقل تبعيتها إلي رئاسة مجلس الوزراء.

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