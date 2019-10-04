هيئة الانتخابات الكندية: نعمل على خطة طوارئ في حال استمرار إضراب مدارس أونتاريو

ذكرت هيئة الانتخابات الكندية، اليوم الجمعة، أن الإضراب المخطط له من قبل العاملين في مجال التعليم في مقاطعة أونتاريو بعد قرار اتحاد العاملين في القطاع العام لن يؤثر على المدارس التي تعمل كمراكز اقتراع للانتخابات الفيدرالية القادمة في 21 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطة طوارئ في حالة حدوث إضراب.

وقال المستشار الإعلامي الإقليمي بمكتب الانتخابات الفيدرالي، ريجين جرينير، إن هيئة الانتخابات الكندية "لم تضع أي خطط أخرى حتى الآن. وفي حالة استمرار الوضع القائم على العمل، سنبذل جهودا حتى يكون بمقدور الناس التصويت".

وبدأ موظفو قطاع التعليم في اتحاد العاملين في القطاع العام في أونتاريو إجراء بالعمل بالحدود الدنيا يوم الاثنين، بعد أن فشلت المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع في التوصل إلى اتفاق.

وقرر الاتحاد أمس بدء إضراب عام في المدارس لأجل غير مسمى اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، وهو الإجراء الذي سيشارك فيه الآلاف من العاملين في قطاع التعليم، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع حكومة المقاطعة خلال الأيام المقبلة.

وقال جرينير "حتى الآن، الكلمة هي أن الجميع سيصوتون في مراكز الاقتراع التي تم تحديدها الآن والتي تتم كتابتها الآن على بطاقات معلومات الناخبين التي يتلقاها الناس هذا الأسبوع".

وأضاف أنه يفترض أن ممثلي عمليات الانتخابات في كندا كانوا على اتصال مع مجالس المدارس في المقاطعات، لكنه قال "لم يتحدثوا عن أي شيء عن تغيير أي شيء في الوقت الحالي".