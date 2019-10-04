"التخطيط": بعض الجهات أنشئت في الخمسينيات وليس لها دور الآن

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة بصدد إعادة النظر في هياكل 227 هيئة حكومية إدارية وخدمية تابعة للوزارات، ومراجعة اختصاصاتها ومدى تماشيها مع متطلبات العصر الحالي والتحول الرقمي، بالتعاون مع شركة ماكينزي التي تتولى تقديم الاستشارة للحكومة المصرية حول إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، وذلك تمهيدًا لدمج الإدارات المتشابهة والمتكررة في أكثر من هيئة، وإلغاء الجهات التي انتهى دورها، مؤكدة أن الحكومة لا تعتزم تقليص أعداد الوزارات في الوقت الراهن.



وأضافت الوزيرة، في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك عدد من الجهات الحكومية أنشئت منذ خمسينات القرن الماضي وفق ظروف وأوضاع كانت تتطلب وجودها ولم يعد لاستمرارها مبرر حاليًا، وبالتالي فإن إلغاء أو تطوير عمل تلك الجهات أصبح ضرورة ملحة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العاملين بالدولة في تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، موضحة أن دور شركة ماكينزي يتركز حاليًا على النظرة العامة للحكومة بهيئاتها في ظل التطورات التكنولوجية والتوسع في مكينة الخدمات والتحول الرقمي.