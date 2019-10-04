الأمريكية دليلة تحطم رقمها العالمي وتفوز بسباق 400 متر حواجز

حطمت الأمريكية دليلة محمد رقمها القياسي العالمي لتفوز بسباق 400 متر حواجز للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في قطر بعد أن سجلت 52.16 ثانية اليوم الجمعة.



وسجلت دليلة رقمها السابق والبالغ 52.20 ثانية في الولايات المتحدة في يوليو الماضي.



وحلت مواطنتها سيدني مكلوجلين في المركز الثاني بزمن قدره 52.23 ثانية.



وعبرت دليلة (29 عاما)، بطلة أولمبياد 2016، خط النهاية متفوقة بفارق 0.04 ثانية على رقمها العالمي السابق.



وتقدمت دليلة بفارق بسيط على مكلوجلين (20 عاما) صاحبة الفضية في أول 100 متر من السباق لكنها وسعت الفارق بعد ذلك.

وهيمنت الأمريكيتان على السباق ووسعتا الفارق مع بقية المنافسات.



وحصلت الجاميكية راشل كلايتون على البرونزية بعد أن سجلت أفضل زمن شخصي بلغ 53.74 ثانية.

وقالت دليلة إنها تركز الآن على الدفاع بنجاح عن لقبها في أولمبياد طوكيو 2020.



وأبلغت الصحفيين "هذا النجاح يرجع لمثابرتي. أتدرب كل يوم وأحاول أن أبذل كل ما لدي. أشعر بسعادة عندما أحصل على ثمرة جهدي".

وعندما عبرت خط النهاية لم تكن دليلة تعرف انها حطمت رقمها القياسي.



وقالت "لم أكن أدري حتى من فاز بالسباق".



وقالت مكلوجلين عن دليلة "إنها عداءة رائعة. تفعل ذلك منذ وقت طويل. أحاول باستمرار التعلم منها. كنت أعلم انها ستكون سريعة لكني لم أكن أتوقع أن تسجل رقما عالميا جديدا".