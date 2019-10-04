"برلمانية": معرض "تراثنا" دليل على اهتمام الدولة بالهوية

قالت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاح معرض "تراثنا" في نسخته الثانية يعكس اهتمام الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها، لاسيما الحرف التراثية المعبرة عن الهوية المصرية، متوقعة أن يشهد المعرض إقبال كبير من فئات مختلفة بالمجتمع المصري.



واعتبرت النائبة في تصريحات صحفية لها، أن الحرف التراثية هي من الوسائط المهمة لنقل الهوية المصرية إلى العالم كله، مشيرة إلى أن جميع دول العالم تعتبر هذا النوع من الحرف أحد عناصر الجذب السياحى.



وأضافت: "مصر تمتلك تراثا هائلا غير موجود في أي دولة بالعالم، ولدينا حرف نتوارثها منذ عهد الفراعنة وحتى اليوم"، داعية إلى اعتبار هذا المعرض بداية لحملة موسعة تستهدف الاهتمام بالحرف التراثية وتوفير كافة السبل لحمايتها نظرا لأن بعض هذه الحرف للأسف مهدد بالانقراض.