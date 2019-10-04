اختتام نهائي الدورة السنوية لكرة القدم بالقليوبية

فاز فريق مركز شباب "سنهرة" بمحافظة القليوبية لكرة القدم على مركز شباب ترسا بمدينة طوخ، في نهائي الدورة السنوية لمراكز الشباب التي ينظمها مركز شباب ترسا بمشاركة 50 فريق يمثلون مراكز الشباب.



وانتهت المباراة بنتيجة ٣ ٢ لصالح سنهرة الفائز بالبطولة وقد شهدت المباراة النهائية أداء رائع من الفريقين.



وأقيمت المباراة الختامية في حضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والنائب والإعلامي أحمد بدوي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المركزين وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي كرة القدم من أبناء القرية والقرى المجاورة.



وسلم الصبروط كأس البطولة للفريق الفائز وسط فرحة مشجعيه وذلك برعاية وزير الشباب والرياضة محافظ القليوبية.