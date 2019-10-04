محمود خلف: الضربة الجوية والمدفعية كانتا مفتاح معركة أكتوبر

قال اللواء الدكتور محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن الضربة الجوية للقوات المسلحة المصرية مع المدفعية كانت مفتاح معركة السادس من أكتوبر 1973.



وأضاف "خلف" خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق: إجازات الجنود والضباط المصريين والتي كانت بكثافة قبل الحرب هي خطة لخداع العدو الإسرائيلي، لافتًا إلى أن جميع العناصر التي شاركت في حرب أكتوبر حتى الساعة العاشرة صباحًا كان يستعد عدد كبير منهم للحصول على فترة إجازات.



وأوضح، أنه تم تحويل جميع العناصر من أوضاع هجومية تدريبية إلى أوضاع هجومية عملية، متابعًا أنه تم تحديد ساعة الصفر مع انطلاق الضربات الجوية للقوات المصرية على الأهداف الإسرائيلية التي فوجئت بالضربة المباغتة من قواتنا المصرية.