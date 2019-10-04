ضبط 4 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين ببنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط صانع موازين وميكانيكي وزوجاتهم بعد اتهامهم بتحصيل مبالغ مالية من مواطنين، والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بدعوى استثمارها وإيهامهم بتوظيفها بشراء أسهم في مصنع موازين كائن بالمنطقة الصناعية ببياض العرب ببني سويف، ولم يردوا المبالغ، أو إنشاء المصنع.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من " م. ح. ف" 34 عاما، تاجر سيارات، ومقيم منطقة البشري مدينة بني سويف، وآخرين، يفيد تضررهم من " ي. س. ا" 38 عاما، صانع موازين ومقيم مدينة بني سويف، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية لاستثمارها وشراء أسهم في مصنع لصناعة الموازين، ولم يردوا المبالغ أو يتم بناء المصنع.



وتبين من التحريات الأولية لوحدة مباحث قسم شرطة بني سويف برئاسة المقدم إبراهيم صفوت، أنه بالانتقال إلى مكان البلاغ والتقابل مع المبلغ وكلا من "ه. ط. ع" 51 عاما، ربة منزل، ومقيمة مدينة بني سويف، و"ن. س. أ" 32 عاما، حاصلة على دبلوم، مقيمة الرحبة، و"ع. ص. ع" 50 عاما، حاصلة على دبلوم، ومقيمة شارع الغمراوي، وأبلغوا بتضررهم من "ي. س. ا" 38 عاما، صانع موازين، مقيم شارع عظيم الدولة بمنطقة الرحبة، وزوجته " ر. ف. م" 34 عاما، حاصلة على معهد فنى تجاري، و"أ. ر. إ" 35 عاما، ميكانيكي، مقيم شارع الشهيد عبد الجواد حزين الرحبة، وزوجته "ه. ع. ف" 30 عاما حاصلة على دبلوم فنى.



واتهموا المبلغين بأنهم تعرضوا للنصب من صانع الموازين وزوجته والميكانيكي وزوجته بالنصب عليهم والاستيلاء منهم وآخرين علي مبالغ مالية تقدر بحوالي 3 مليون جنيه، وإيهامهم بتوظيفها بشراء أسهم في مصنع موازين كائن بالمنطقة الصناعية ببياض العرب دائرة مركز بنى سويف، ولم يقوموا برد المبالغ المالية أو إنشاء المصنع.



وانتقلت قوة أمنية إلى منزل المتهمين، وتم ضبطهم، واعترفوا بتجميعهم المبالغ المالية أمام رجال المباحث.



تم تحربر المحضر رقم 5120 إداري قسم شرطة بنى سويف، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.