بدء تسليم عقود 100 ألف فدان لشباب 3 مدن في سيناء

قال الإعلامي محمد غانم، إنه تم البدء في تسليم 100 ألف فدان كاملة المرافق لشباب مدن بئر العبد، وسهل الطينة، ورابعة بسيناء، شرط الحصول على الموافقة الأمنية.



وأضاف غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، أن أراضى مشروع سيناء جاري تحضير عقودها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لكل من يحصل على الموافقة الأمنية، لافتًا إلى أن جميع الأراضى سوف تروى من مياه ترعة الشيخ جابر التى أنشأتها الدولة باستثمارات 554 مليون جنيه بطول 82 كيلو متر.



وأوضح غانم أنه تم إبلاغ أسماء المنتفعين بهذه المساحات لوزارة الموارد المائية والري، لتمكنهم من عمل روابط لمياه الري، كما تم تشغيل محطات رفع المياه لبدء زراعة الأراضي.