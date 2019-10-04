هيرتا برلين يهزم فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني

فاز فريق هيرتا برلين على ضيفه فورتونا دوسلدورف 3 1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).



وتقدم فورتونا بهدف سجله روين هيننينجز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وتعادل وداد إيبيسيفيتش في الدقيقة 37 وأضاف جافايرو ديلروسون الهدف الثاني لهيرتا في الدقيقة 44 قبل أن يختتم فلاديمير داريدا أهداف هيرتا في الدقيقة.62



ورفع هيرتا برلين رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.