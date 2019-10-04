الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: تركيا لديها القدرة للسيطرة على تدفق المهاجرين لأوروبا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:42 م
جريدة الدستور
طباعة
اتهم رئيس وزراء اليونان، تركيا، اليوم الجمعة، بأنها "تستغل" على ما يبدو أزمة المهاجرين في أوروبا لتحقيق أغراضها الخاصة، وقال إن أنقرة قادرة على السيطرة على تدفقات المهاجرين إلى القارة وينبغي أن تفعل ذلك.

وتواجه اليونان، التي اتخذها قرابة مليون لاجئ ومهاجر في عام 2015 سبيلا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، زيادة حادة جديدة في عدد من يعبرون بحر إيجة إلى جزرها من تركيا وذلك بعد هدوء نسبي استمر قرابة ثلاث سنين.

وزاد التدفق من الضغوط على مخيمات اللاجئين المكتظة في اليونان ودفع الحكومة المحافظة الجديدة إلى إعلان سياسة أشد صرامة لكبح التدفقات تشمل تشديد الإجراءات على الحدود وترحيل المزيد من
المهاجرين.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس للبرلمان "يجب أن تتحمل تركيا.. مسؤوليتها أيضا".

وأضاف "أنها تملك القدرة للسيطرة على تدفقات (المهاجرين) في بحري إيجة. لا يجوز أن تعطي الانطباع بأنها تستغل هذه القضية لأغراضها الجيوسياسية".

وتراجعت بشدة تدفقات المهاجرين على اليونان بعدما اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016 على إغلاق مسار بحر إيجة، لكنها ارتفعت مجددا في أغسطس وسبتمبر لتسجل أعلى مستويات شهرية خلال السنوات الثلاث منذ التوصل إلى الاتفاق.

وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري وهددت "بفتح الأبواب" ما لم تحصل أنقرة على دعم دولي ملائم لخطة لإعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا.

وتسيطر تركيا فعليا على أجزاء من شمال سوريا حيث تقول إن 350 ألف سوري عادوا.

وتعكف مع الولايات المتحدة على إقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا حيث تقول إن من الممكن إعادة توطين المزيد.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

منذ حوالي 5 ساعات

لماذا امتنع "مذيع الجزيرة" فيصل القاسم عن مهاجمة مصر؟..شقيقه يروي التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

النائب العام يكشف تفاصيل اعتداء ضابط شرطة على محام بالمحلة

منذ حوالي 11 ساعة

طريق الموت بالمنوفية يحصد أرواح أربعة شباب

ads

الصور

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

"طالع النخل".. رحلة مغامرة محفوفة بالمخاطر (فيديو)

الأكثر قراءة

طريق الموت بالمنوفية يحصد أرواح أربعة شباب

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

لماذا امتنع "مذيع الجزيرة" فيصل القاسم عن مهاجمة مصر؟..شقيقه يروي التفاصيل

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

أيام زمان

تفاصيل آخر 3 أشهر في حياة عبدالمنعم مدبولي

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

الصحة

ختام فعاليات اليوم العلمي لقسم التخدير والعناية المركزية لـ"طب المنيا"

20 مليون دولار يحتاجها السودان لمكافحة الكوليرا

5 خرافات عن زيت الزيتون

8 أمراض ناتجة عن التوتر والإجهاد

الرئيس نيوز

بحد أدنى 500 جنيه.. الحكومة تكشف شروط صرف "منحة الزواج"

السياحة السعودية: إلغاء شرط إثبات القرابة للأسر عند السكن بالفنادق

هل الملكة إليزابيث مريضة؟

"صناعة الدواء": التقرير الأمريكي بشأن "زانتاك" و"راني" غير علمي

منوعات

"الدستور" تهنئ الزميل أحمد عاشور بمناسبة حفل خطبته

تلوث الهواء يصيب الأطفال بالقلق

اليونسكو: العالم سيحتاج 69 مليون مدرس جديد بحلول 2030

دراسة لحماية الإنسان ضد الإشعاع

كشكول

المعاهد الأزهرية تقرر تطبيق منظومة الدمج لـ"ذوي الإعاقة"

بالفيديو.. "التعليم": نمتلك 10 فصول لمتعددي الإعاقة

"منصور": الجامعة الألمانية قدمت 18 ألف خريج في مختلف المجالات

"ديفيليه" لعرض منتجات مدرسة المنوعات الصناعية بنات في أبو النمرس

إسلام سياسي

تخوفا من عمليات إرهابية… نيودلهي ترفع درجة التأهب

الأوقاف تحذر من حروب الشائعات وبث روح الإحباط

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات


زيت وسكر

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا ينهون الجولة الآولى من المباحثات حول ملء السد

 مصر السابع عالميا في خريطه الأصابة بمرض السكر 

لجنة الصحة باتحاد المستثمرين: تقرير الدواء الأمريكية حول “زانتاك” غير علمي ومنطقي

وزير النقل: نسعى لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أمين الخولى.. الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ
د.كريمة الحفناوى
باقة ورد فى ذكرى ميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب
بسنت حسن
جنة وأخواتها
المزيد

الثقافة

جثمان الناقد إبراهيم فتحى يصل مصر الأسبوع المقبل

أداء حركى ومسرح عرائس فى ختام أسبوع تنمية المواهب بالمنيا

تفاصيل ندوة "الإرهاب والحروب الفضائية" بمكتبة القاهرة (صور)

قنا للإنشاد الدينى تشدو بأغانيها على مسرح قصر الثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك