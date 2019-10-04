الفيفا ينسق مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز مفهوم الملاعب الصحية

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، على التنسيق المشترك لضمان أجواء خالية من التدخين في الملاعب وتعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال كرة القدم.



وستقدم منظمة الصحة العالمية استشارات للفيفا فيما يتعلق بالوجبات الغذائية الصحية وسلامة الأغذية والتعامل مع التجمعات البشرية الكبيرة ومخاطر إدمان المواد الكحولية.



وقع جياني إنفانتينو رئيس الفيفا على مذكرة التفاهم ومدتها أربع سنوات في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف.



وقال إنفانتينو، الذي واجهت مؤسسته ومقرها زوريخ فضيحة فساد كبيرة في 2015، إن الفيفا ومنظمة الصحة العالمية وضعا حجر الأساس للشراكة بينهما.



وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك "أدركنا أخيرا أن الفيفا عليه أيضا مسؤولية اجتماعية يجب أن نأخذها على محمل الجد".



وردا على سؤال عما إذا كان هذا الاتفاق ربما يؤدي لمراجعة بعض قوائم الشركات الراعية للفيفا قال "بالطبع هناك شركات رعاية تتعاون مع الفيفا كالتي أشرت إليها مثل كوكاكولا وماكدونالدز تحقق تقدما جيدا وتتخذ خطوات بالفعل. العالم الذي نعيش فيه ليس مثاليا بشكل كامل".



وتقود منظمة الصحة العالمية حملات لمكافحة التدخين وكذلك الإفراط في تناول الملح والسكر في الطعام في محاولة للحد من أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة خاصة بين الأطفال.