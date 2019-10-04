سموحة يفوز على إنبي في الدوري المصري

حقق سموحة فوزه الأول في الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم بعد تغلبه على ضيفه إنبي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية في افتتاح الجولة الثالثة للدوري.



تقدم سموحة بهدف ناصر ماهر المعار من الأهلي في الدقيقة 19 وتعادل إنبي بهدف محمد شريف المعار أيضًا من الأهلي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، لكن سموحة أدرك الفوز بهدف سجله المهاجم حسام حسن في الدقيقة 73، بعدما سدد كرة قوية من بعد منتصف الملعب تقريبًا سقطت في الشباك.



ورفع سموحة رصيده إلى 4 نقاط، في المركز السادس.. بينما واصل إنبي نتائجه السلبية وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.