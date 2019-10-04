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اقتصاد

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:20 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية بالتنسيق مع مباحث منفذ الرسوة من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

فبناءا على إخبارية سرية بوجود معلومات مفادها اعتزام كلا من المدعو ع. ع. س: والمدعو ح. ع. م تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم عبر خط الحراسات.

وتم تشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة من جمال فرحات مدير الوردية، ووهبة رمضان مأمور الوردية، لجرد المضبوطات فتبين وجود 65 جوال بها شنط يد رجالى وحريمى ومحافظ رجالى وتى شيرت وسويت شيرت أولادى مقاسات وموديلات متنوعة صناعة الصين غير خالصة الرسوم الجمركية، وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 65 ألف و453 جنيه.

قرر جمال نصار مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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