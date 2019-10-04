الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
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تونس توقع اتفاقية تضمن استمرار علاقاتها السياسية والتجارية مع بريطانيا عقب البريكست
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:19 م
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